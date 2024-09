Artesa de Segre torna a licitar les obres per guanyar seguretat en rutes escolars

L’ajuntament d’Artesa de Segre ha tornat a licitar les obres per guanyar seguretat en les rutes escolars de la localitat després de rescindir el contracte amb la primera adjudicatària, “que no ha tingut capacitat per executar l’obra”, va dir l’alcalde, Francesc Puigpinós.

Els treballs preveuen la instal·lació de semàfors amb botó al tram urbà de la C-14, plataformes d’asfalt en algun dels passos de vianants, especialment en els propers a l’escola, semàfors de rades per controlar la velocitat (limitada a 50 km /h al centre), un en cada sentit de la marxa, a més d’una mitjana central de color roig per evitar badades i millorar la seguretat viària a la travessia de la C-14 a la Seu d’Urgell. Es tracta d’una franja central unida a uns marcadors sonors que persegueixen un doble objectiu: alertar visualment que la via és de doble sentit i emeten un so sempre que el conductor circula sobre la línia per evitar riscos.

Aquestes accions s’emmarquen en el pla de l’ajuntament per millorar l’accessibilitat i la mobilitat als carrers d’Artesa i contemplen una inversió de més de 143.000 euros. Es preveu que es puguin adjudicar tan aviat com sigui possible. Els treballs compten amb una subvenció del Servei Català de Trànsit.