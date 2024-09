L’abandonament del barri antic de Fraga es carrega el FraGrafitti

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“És una mesura de xoc i un toc d’atenció a l’ajuntament de Fraga perquè es posi les piles amb el centre històric”, explica la presidenta de l’associació veïnal d’aquest barri de la capital del Baix Cinca, Marianto Beltrán.

L’entitat ha decidit no celebrar aquest any el FraGraffiti, la mostra plàstica d’art de carrer que ja encadenava dos edicions d’obres efímeres i unes altres dos de mosaics, com a acte de protesta pel que consideren un abandó del barri per part del consistori.

“Estem esgotats, a un pas de dissoldre l’associació”, anota Beltrán, que expressa l’opinió de la junta. “Vam avisar l’ajuntament a començaments d’estiu que això passaria si no hi havia una millora”, afegeix. El següent acte que podria caure de l’agenda fragatina és el mercadillo nadalenc.

El FraGraffiti, que se celebrava a començaments de tardor, en vigília dels Pilars, va recollir el testimoni del concurs de pintura ràpida, amb més de vint anys de trajectòria. “Va ser una manera de dinamitzar i transformar el centre històric, en la línia del que es fa a Penelles o Torrefarrera, i en la que s’integrava artistes locals”, explica la presidenta de l’associació de veïns, entitat que n’assumia més de la meitat del pressupost mentre el consistori assumia el cost dels esprais de pintura. “La principal causa de la suspensió del FraGraffiti ha estat la falta de suport al barri”, apunta.

“La cancel·lació ha estat una decisió de l’organització de l’esdeveniment. Des de l’ajuntament estem oberts a col·laborar si els organitzadors volen reprendre aquest esdeveniment de cara al futur”, diuen fonts municipals. Les relacions entre els veïns del centre històric i l’ajuntament han perdut fluïdesa. “Ni ens reunim, quan sempre ha estat una cosa que hem fet amb freqüència.”

“No s’està fent cap inversió. Estem plens d’infrahabitatge i de pisos pastera, i aquest estiu hem sentit inseguretat”, assenyala Beltrán