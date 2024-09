L'Institut Mollerussa insta a la construcció de l'alberg d'estudiants per l'alta demanda

El centre d’estudis de Formació Professional (FP) i cicles de grau Mitjà i Superior, Institut Mollerussa, insta a la construcció d’una residència d’estudiants a la capital del Pla per cobrir les necessitats habitacionals dels alumnes, que aquest any ja supera les 800 matriculacions i hi ha llista d’espera per accedir al grau de Tècnic Superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal i al cicle de grau mitjà d’Activitats Físiques i Esportives.

“El 60% dels alumnes arriben de la demarcació de Lleida però la resta, d’altres comarques catalanes, les Balears o altres províncies de l’Estat”, va assegurar el director del centre, Antoni Reig. Va afegir que malgrat que molts pisos de lloguer de Mollerussa ja han estat habilitats per a estudiants, la falta d’habitatge proper i assequible ha provocat que alguns estudiants no s’hagin matriculat a l’institut, especialment els més joves de 16 anys a 18 anys, i ha obligat moltes famílies a buscar pisos i residències estudiantils a Lleida.

Imparteix una vintena d’estudis com el de grau mitjà de Pedra Natural, únic a Catalunya

“Hi ha projectat un alberg-residència estudiantil al parc de la Serra amb una capacitat per a 200 persones, que cobriria amb escreix aquesta franja d’edat dels estudiants que arriben de fora de Lleida.” Així mateix, l’oferta educativa i esportiva que hi ha actualment a la capital del Pla d’Urgell “és extensa i l’equipament podria atendre estudiants d’altres centres educatius de la ciutat i d’activitats esportives o de motocròs que es porten a terme al mateix complex de la Serra”. Pel que fa als alumnes que opten per llogar un pis a Lleida i anar a una residència disposen de dos busos diaris per arribar a l’institut de Mollerussa des del Segrià. A aquests dos serveis se sumen altres línies de transport privat per a alumnes de Torà, Ponts, Artesa de Segre, Agramunt, Tàrrega i Bellpuig, i una altra de Balaguer i de les Borges Blanques. Així mateix, estudiants de Cervera i Tàrrega també arriben amb tren fins a l’estació de Mollerussa i des d’allà pugen al bus procedent de Balaguer per arribar al complex educatiu.

Per la seua part, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va apuntar que el projecte de l’alberg “és encara molt embrionari i només hi ha un esbós”. “El projecte és molt interessant i creiem en l’estratègia de l’institut però cal explorar totes les vies de finançament possible i saber quins actors podrien participar en la gestió.”

Un equipament referent a Catalunya en l’FP integral

L’Institut Mollerussa s’ha convertit en un centre referent a Catalunya de la formació professional integral. Actualment el centre ofereix cicles de grau mitjà i superior, i esportius. Les especialitats es distribueixen en activitats físiques i esportives, administració, activitats agràries (producció agropecuària, jardineria i floristeria), informàtica, indústries extractives, transport i manteniment de vehicles i serveis socioculturals. Aquestes es completen amb formacions esportives en l’àmbit de l’hípica, cursos d’accés a cicles i programa de formació i inserció laboral. Els cicles amb més demanda són el de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal, Excavacions i Sondejos, Paisatgisme i Medi Rural (perfil agroramader) i el d’Activitats Físiques i Esportives, en el qual també hi ha llista d’espera per a aquest curs escolar 2024-2025. Destaca també el grau mitjà en Pedra Natural.