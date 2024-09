La Segarra vol diners per millorar la xarxa viària

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de la Segarra demana incloure la comarca en el Pla Zonal de la Xarxa Viària de la Diputació. Segons el seu president, Ramon Augé, “no és comprensible que de la partida de 400 milions de la Diputació no s’hagi destinat ni un sol euro a la Segarra, on hi ha un gran dèficit”. Entre les carreteres amb més deficiències va destacar el tram de Vicfred que s’utilitza diàriament per desenes de camions de bonÀrea per accedir a l’Eix Transversal a Sant Ramon. És un tram de 5 km que porta dos dècades a càrrec del municipi com a camí, “quan és una via principal”, va comentar. La Generalitat va aprovar el 2011 la memòria per fer un enllaç de Guissona directe fins a l’Eix Transversal per aquest tram. La Segarra presentarà 5 vies més perquè s’incloguin en el projecte als municipis d’Estaràs, Ivorra, Sant Guim de Freixenet, Sant Ramon i Talavera.