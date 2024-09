Alerten de possibles crescudes del riu Set en municipis de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha alertat de possibles crescudes al riu Set a causa de les pluges que acumulen aigua a la capçalera, al Vilosell (Garrigues). L’augment sobtat de cabal pot afectar el municipi de Cervià de les Garrigues, segons Protecció Civil.

El riu Set neix al costat de l'ermita de Sant Miquel de la Tosca, al Vilosell, i transcorre pels municipis de la Pobla de Cérvoles, Cervià de les Garrigues, l'Albi, l'Albagés, el Cogul, Aspa, Alfés, Sunyer, Montoliu de Lleida i Sudanell.

Segons les previsions meteorològiques ateses per la CHE, hi pot haver pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, fet pel qual l’entitat alerta de crescudes sobtades “importants” de caràcter local a barrancs i cabals menors en aquests sectors de la conca de l’Ebre. L’avís emès per la CHE afecta Osca, a l’Aragó, i Lleida i Tarragona a Catalunya.