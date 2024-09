Avís per pluges intenses aquest dimecres a Lleida que poden arribar als 150 litres per metre quadrat

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La previsió meteorològica per a aquest és que es poden registrar tempestes localitzades en totes les comarques de Lleida entre les 4 de la matinada i les 4 de la tarda que poden deixar entre 50 i 125 litres per metre quadrat i no es descarten trombes intenses que arribin als 150 litres per metres quadrat en alguns punts, segons va explicar el meteoròleg Francesc Mauri a la xarxa social X.

El temps serà inestable a tota la província i fins i tot poden anar acompanyades de pedra. Les temperatures, en descens, no superaran els 23 graus al pla.

Per una altra banda, durant la jornada d’ahir també es van poder observar bancs de boira durant el matí a la zona alta de la comarca del Segrià.