Les fortes pluges inunden una carretera a les Garrigues i deixen un pic de 46 litres a la Granadella

L'episodi de forts xàfecs dels últims dies ha continuat aquest dimecres al matí i ha tornat a afectar especialment la comarca de les Garrigues. Així, un aiguat ha inundat la carretera que uneix Castelldans i el Cogul, a la mateixa zona on dilluns a la nit i dimarts a la matinada ja es van produir inundacions en camins i finques de cultius, amb més de 76 litres per metre quadrat. Aquest dimecres, fins a les 11 hores, el màxim l'han registrat a la Granadella, a les Garrigues, amb 46,1 litres per metre quadrat en menys de mitja hora. Altre registre són els 35,4 litres per metre quadrat a Maials, al Segrià.

El Servei Meteorològic de Catalunya manté per aquest dimecres i fins a les 08.00 hores de dijous un avís de perill per intensitat de pluja, amb la previsió que es puguin acumular en alguns punts fins a 20 litres en trenta minuts.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dc. 08:00 a dj. 08:00 h

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟡2/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/mwHORXAnW5 — Meteocat (@meteocat) September 4, 2024

Camps de cultiu inundats aquest dimecres a Castelldans / Imatges cedides

Avís per crescudes de rius

De la seua banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha alertat de possibles crescudes sobtades dels rius i els barrancs, sobretot durant la primera part del dia d'avui.

Pobles sense llum

Les tempestes registrades dimarts a la tarda i durant la matinada de dimarts van deixar sense llum set pobles del Segrià i la Noguera i van negar finques de cultius i camins a les Garrigues. Un llamp va partir el cablatge d’una línia de mitjana tensió a Torre-serona cap a les 6.30 hores de la matinada d’ahir, fet que va deixar sense electricitat un total de set municipis. A més d’aquesta població, a Benavent, Vilanova de Segrià, Rosselló, la Portella i Corbins, i a la Noguera a Albesa. Segons fonts d’Endesa, el servei es va restablir en menys de mitja hora en sis localitats, malgrat que a Torre-serona va tardar gairebé sis hores, la qual cosa va generar enèrgiques queixes de l’alcalde, Agustí Jiménez. “Durant tot el matí hem rebut queixes de negocis, serveis com la residència i veïns que no han pogut treballar fins gairebé la una de la tarda. Per aquesta raó farem una queixa formal davant de la companyia que podria haver estat molt més eficient i adoptar mesures d’urgència.”