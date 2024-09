Suport de Maials, Almatret i Riba-roja a un parc eòlic

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ajuntaments de Maials, Almatret i Riba-roja, aquest últim de Ribera d’Ebre (Tarragona), recolzen el projecte per fer un parc eòlic del 48,80 MW denominat Les Basses Roges 2 malgrat el veto de la Generalitat, que li ha denegat l’autorització administrativa per a la construcció. Juntament amb aquest, el Govern ha rebutjat la construcció de dos parcs eòlics més al sud del Segrià que sumen 14 molins de vent, a causa de la presència a la zona d’una parella d’àguiles daurades, una espècie protegida. Són projectes del grup Forestalia que han rebut informes desfavorables de la ponència d’energies renovables del Govern, la qual cosa impedeix aixecar-los.

Segons l’alcalde de Maials, David Masot, és segur que l’empresa recorrerà davant de la conselleria d’Agricultura la decisió i els alcaldes “tenim previst convocar una reunió per parlar i consensuar quines mesures prenem”. Masot va remarcar que el territori no entén que la Generalitat veti parcs eòlics amb arguments mediambientals en zones on ja hi ha aerogeneradors construïts des de fa temps, com és el cas d’Almatret. De fet, el nou projecte preveu pocs molins en aquest últim terme. Així mateix, va afegir que en ocasions la instal·lació de parcs eòlics és un ingrés més per a moltes famílies que no poden viure només de l’agricultura i que el sector primari i les energies renovables poden ser compatibles i beneficiosos entre si. Per aquesta raó, va remarcar que els consistoris sol·licitaran una entrevista amb els responsables d’aquest departament de la nova conselleria d’Agricultura perquè rectifiqui quan se li presentin els oportuns recursos.

Els alcaldes sol·licitaran reunir-se amb responsables del nou Govern perquè rectifiqui aquesta decisió

Les associacions ecologistes Ipcena i Gepec van presentar al·legacions al considerar que aquests parcs perjudicarien la procreació de l’àguila daurada i la cuabarrada. Ipcena també va valorar que el rebuig d’aquests parcs pot dificultar la construcció de la línia de molt alta tensió projectada per Forestalia entre Aragó i Barcelona a través del pla de Lleida.