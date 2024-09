Tallada l'A-14 a Almenar al bolcar un camió amb bigues de ferro

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La bolcada d’un camió que transportava bigues de ferro va obligar a tallar ahir al matí l’A-14 al seu pas per Almenar. El camioner va resultar ferit i va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. El sinistre va tenir lloc minuts abans de les deu del matí quan, per causes que es desconeixen, un camió va sortir de la via i va acabar bolcant. Transportava bigues de ferro i algunes d’aquestes van quedar creuades a la carretera i, pel que sembla, un cotxe va impactar amb una. Fins al lloc van acudir quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El transportista va patir ferides de diversa consideració i va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova. La via va estar tallada més de mitja hora en els dos sentits i posteriorment es va reobrir malgrat que va quedar un carril tallat fins al vespre, segons va informar Trànsit. Fins al lloc van acudir dos grans grues per aixecar i retirar el camió sinistrat i per carregar les bigues de ferro, en uns treballs que es van allargar més de deu hores.

D’altra banda, un tràiler va perdre part de la càrrega ahir al migdia a la sortida de Lleida cap a l’AP-2. El camió transportava cerveses i algunes de les caixes van caure a la calçada en una rotonda. No hi va haver afectació al trànsit. Operaris de manteniment van retirar les caixes de la carretera.Cal recordar que un tràiler va atropellar dilluns un vianant a l’interior de Balaguer. L’home creuava per un punt no habilitat (vegeu SEGRE d’ahir).