Bona previsió de bolets per a la temporada

La previsió del centre tecnològic Forestal de Catalunya és que la campanya de bolets d’aquest any superi les dels últims cinc anys, que han estat per sota de la mitjana. El micòleg i investigador Juan Martínez va explicar que la producció s’hauria de situar entre els 50 i 60 quilos per hectàrees de mitjana a tot el territori. La producció de bolets, si plou prou en les properes setmanes, podria arribar als 90-140 quilos per hectàrea a les zones de pi silvestre, entre 30 i 80 a les zones de pi bord i 30 en les de pi blanc.