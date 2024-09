Alcarràs avala la seua Policia i Ezquerra demana disculpes

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Alguna cosa va passar, és la segona vegada que té problemes amb la policia”, va assenyalar l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, de Junts, sobre la denúncia d’un agent de la Policia Local i un cap dels Mossos contra Manel Ezquerra, diputat del PSC i regidor en aquesta localitat.

La denúncia, avançada ahir per SEGRE, indica que, després de personar-se diumenge a la matinada a la zona de penyes, on el seu fill acabava de ser reduït per participar en una baralla, el diputat es va adreçar als agents en aquests termes: “Tant vigilants com mossos i policies locals sou uns ineptes, no sabeu fer res”, fet que consideren una “falta de respecte envers els agents”.L’ajuntament avala l’actuació dels seus agents, que en la minuta d’aquella nit ressenyen un incident sobre el “comportament inadequat” d’Ezquerra. “L’actuació policial va ser correcta, no obrirem cap expedient”, va assenyalar Companys, que va anotar que “l’agent es va sentir menyspreat, per ell i pel cos”.Per la seua part, Ezquerra va insistir a negar que s’hagués dirigit als policies en termes vexatoris: “És mentida que insultés ningú. Simplement em vaig interessar pel que li van fer al meu fill”, va dir. El PSC va declinar pronunciar-se sobre els fets.L’agència ACN va difondre ahir un comunicat en el qual Ezquerra mostrava el seu “escrupolós respecte per les institucions, els cossos de policia i els seus agents” i demanava disculpes “a qui hagi pogut percebre una falta de consideració o de respecte”.La denúncia pot derivar en un expedient de la llei de Seguretat Ciutadana o en una causa per delicte lleu (antiga falta) davant del TSJC.