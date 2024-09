Barasona recupera 20 hectòmetres en un sol dia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tempestes dels últims dies han provocat una avinguda al riu Éssera, que divendres a mitjanit circulava amb un cabal de gairebé 400 m3 per segon i que ha causat una notable recuperació de les reserves de Barasona. L’embassament va guanyar gairebé 20 hm3 en una sola jornada i s’atansava als 62 en total, la qual cosa pràcticament permet donar per garantit el subministrament al Canal d’Aragó i Catalunya.

Les últimes pluges han tingut també efectes beneficiosos per al Canal d’Urgell i per al Segarra-Garrigues, els regants dels quals encaren el final de la campanya de la fruita, el farratge i el panís. Les precipitacions han tingut l’efecte d’un reg extraordinari en tots dos sistemes. “En aquests moments sobra aigua que és de regants que no han gastat tots els hidros”, va dir el president de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell, Amadeu Ros, qui va considerar “probable que més endavant hi hagi aigua per als regants que vulguin regar el cereal”. “Queden pendents els cultius de panís, gira-sol o soja, però tots tenen l’aigua garantida”, va dir Josep Maria Jové, del Segarra-Garrigues.