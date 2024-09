Detingut a Andorra per agredir la parella amb una arma blanca davant la filla de 4 anys

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia d’Andorra ha detingut un home de 26 anys i originari de València per agredir la seva parella amb una arma blanca davant la seva filla de 4 anys. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte en un hotel de la capital del Principat, quan des de l’establiment van alertar els efectius policials després de sentir crits i cops provinents d’una de les habitacions. Quan els agents van arribar, la dona presentava diversos talls profunds per tot el cos que l’agressor li hauria fet amb una navalla amb una fulla de 9,5 centímetres mentre l’amenaçava de mort. Per tot plegat, el detingut, amb nombrosos antecedents per violència de gènere, està acusat d’un delicte contra la vida humana independent i un altre contra la llibertat.

L’arrestat també està acusat de delictes contra la funció pública i contra l’honor per resistir-se amb agressivitat a la detenció i insultar els policies. A causa de la gravetat de les lesions de la víctima, la dona va ser traslladada d’urgència a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i, posteriorment, a un centre sanitari de València.

El mateix dissabte al matí, al Pas de la Casa, la Policia andorrana va arrestar un altre turista, de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir la seva parella en un aparcament públic. L’avís, en aquest cas, el va donar el Servei de Circulació.