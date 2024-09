Denuncia al Centre de Salut de Fraga al perdre un 70% de visió

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Una pacient de Fraga ha presentat una denúncia davant del Jutjat de Primera Instància número 2 de la capital del Baix Cinca contra el Centre de Salut de la localitat per negligència mèdica. Addueix que a primers d’agost es va dirigir a Urgències del dispensari mèdic amb un fort dolor i irritació en un ull i se li va diagnosticar conjuntivitis.

Li van receptar unes gotes que van ser totalment insuficients per calmar les molèsties, per la qual cosa hi va tornar al cap de dos dies i va ser atesa per la mateixa facultativa que llavors sí que la va revisar i la va enviar a Urgències de l’hospital de Barbastre també amb el diagnòstic de conjuntivitis aguda. A la secció d’Oftalmologia de l’hospital li van fer proves i van comprovar que tenia la pupil·la molt dilatada i la tensió ocular molt alta amb la possibilitat de perdre l’ull.

Va ser intervinguda quirúrgicament en dos ocasions i, finalment, ha perdut un 70% de la visió d’un ull amb el diagnòstic de glaucoma. La família ha posat l’assumpte en mans dels advocats i ha interposat una denúncia judicial perquè entén que hi ha hagut una clara negligència del centre de salut, ja que l’afectada considera que “si la primera vegada que em van atendre a l’ambulatori mèdic haguessin estat més competents, no s’hagués agreujat tant l’afectació. Ni em van examinar l’ull, només n’hi va haver prou amb una mirada per receptar-me unes gotes en la primera exploració”. Agraeixen l’atenció de la secció d’Oftalmologia de l’hospital de Barbastre “ja que gràcies al doctor que es va fer càrrec del cas he pogut salvar l’ull, encara que amb molt poca visió”.

El Consell de Salut del Baix Cinca va criticar aquest estiu el “lamentable estat de la sanitat comarcal” i de l’atenció primària ja que “falten efectius, no es cobreixen baixes ni vacances i molts metges demanen el trasllat”. La conselleria de Sanitat d’Aragó va indicar ahir que estudiarà aquest cas.