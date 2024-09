Fins a onze empreses opten a construir la nova comissaria dels Mossos a Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total d’onze empreses han presentat una oferta per construir la nova Àrea Bàsica Policial (ABP) Pla d’Urgell - Garrigues, que compta amb un pressupost total de 8,9 milions d’euros. La previsió de la Generalitat és que els treballs de construcció comencin el febrer del 2025, amb un termini d’execució de 18 mesos. La seu serà a Mollerussa i s’ubicarà en uns terrenys pròxims a la carretera que uneix la capital del Pla d’Urgell amb el poble de Linyola, a la zona on ja es va construir el parc de Bombers.

La nova comissaria donarà servei als municipis de les Garrigues i el Pla d’Urgell i comptarà amb una dotació regular d’entre 60 i 70 operatius. Acollirà els serveis de seguretat ciutadana i investigació, així com un laboratori per a la Unitat Regional de Policia Científica i incrementarà els serveis que ja es presten en l’actualitat. Destaca la galeria de pràctiques de tir d’arma llarga, amb comptarà amb fins uns 50 metres de longitud i que busca cobrir les necessitats de formació en aquesta matèria als agents destinats a la Regió Policial de Ponent. Com a innovació tecnològica inclourà una galeria virtual per a les esmentades pràctiques.

Ocuparà gairebé més de la meitat de la superfície total de l’equipament: uns 1.200 metres quadrats dels 2.200 totals. En aquest sentit, val a destacar que l’ajuntament de Mollerussa va aprovar l’abril d’aquest any la cessió gratuïta de terrenys a la Generalitat com a pas previ a la construcció.L’alcalde de la capital del Pla d’Urgell, Marc Solsona, va remarcar que la construcció d’aquest nou equipament és una “gran notícia” amb un servei supracomarcal “estratègic” ubicat pròxim al parc de Bombers per reforçar no només en matèria de seguretat, sinó també en temes d’investigació policial i també formació, amb referència a la galeria de pràctiques de tir. Aquesta ultima instal·lació, va destacar, també contribuirà a dinamitzar altres sectors de la capital del Pla d’Urgell com poden ser el comerç o la restauració, pel flux de persones que s’atansaran fins a la ciutat per participar en les sessions formatives.

D’altra banda, la previsió inicial de la Generalitat era que l’esmentada Àrea Bàsica Policial estigués construïda l’estiu d’aquest mateix any, encara que no va ser fins a finals de juliol quan es va iniciar el procés de licitació. El termini per presentar les ofertes va finalitzar el passat dia 4.