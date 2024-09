Les últimes pluges omplen pantans de Lleida al final de l'estiu

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges registrades la setmana passada mantenen els nivells dels embassaments de Lleida per sobre de la mitjana gairebé a mitjans del setembre. Aquesta situació garanteix un final de campanya de regs sense problema per a tots els sistemes de Ponent.

Al Segre, Oliana i Rialb sumen 243 hectòmetres cúbics. El primer emmagatzema 56,7 hectòmetres cúbics i està a més de 67%. Ha guanyat més de 3 hectòmetres cúbics l’última setmana per les precipitacions a la capçalera dels últims dies. Rialb té més de 186 hectòmetres cúbics i està al 45,9%. La comunitat de regants del Canal d’Urgell es reunirà aquesta setmana per analitzar la situació i afrontar el final de la campanya així com la possibilitat de donar un sisè reg. Barasona i Sant Salvador, que subministren l’Aragó i Catalunya, es troben al 79 per cent i al 60, respectivament. Pel que fa als embassaments de la Noguera Ribagorçana, estan a punt d’acabar l’estiu amb més de 120 hectòmetres cúbics a Santa Anna, que està a gairebé el 51 per cent, mentre que Canelles ha arribat a recuperar-se fins a arribar als 240 hectòmetres cúbics, el 36 per cent de la seua capacitat.A la zona alta, Escales té 95 hectòmetres cúbics i es troba al 62,4% de capacitat.D’altra banda, per als pròxims dies també es preveuen més pluges a les comarques de muntanya que mantindran aquesta situació.

En un altre ordre de coses, el cos d’Agents Rurals ha portat a terme diverses actuacions per comprovar si els rius de muntanya mantenen el cabal ecològic. Les ultimes intervencions s’han fet al Segre i al Querol, on s’han inspeccionat els aforaments prop de captacions i s’han comprovat concessions i cabals.