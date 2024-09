Li demanen 6 anys de presó i 50.000 € per clavar un cop de puny a un altre a l’ull a Balaguer

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita sis anys de presó per a un home acusat d’agredir-ne un altre, a qui va clavar un cop de puny a l’ull i li va causar pèrdua de visió, a Balaguer. Els fets seran jutjats el dijous 19 de setembre a l’Audiència de Lleida. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, l’agressió va tenir lloc cap a les nou del matí del 7 de juliol de 2020 a Balaguer, quan l’acusat anava pel carrer i es va trobar amb la víctima davant d’una botiga. Afegeix que, “després d’una forta discussió”, l’acusat va clavar a l’altre individu un fort cop de puny a l’ull esquerre.

Per les lesions, assenyala la Fiscalia en el seu escrit d’acusació, la víctima va necessitar un total de 267 dies per a la curació, dels quals 30 van ser impeditius, i va haver d’estar dos dies hospitalitzat. Així mateix, el Ministeri Públic indica que va necessitar tractament quirúrgic per les ferides. La Fiscalia considera que els fets són constitutius d’un delicte de lesions agreujades, de manera que sol·licita a l’Audiència que li imposi una condemna de sis anys de presó. Així mateix, demana que hagi de pagar una indemnització de 10.655 euros per les lesions causades a la víctima i 40.000 més per les seqüeles, atès que l’home va patir una pèrdua de visió ocular a causa del cop de puny. En total, demana que pagui 50.000 euros d’indemnització