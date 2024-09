Pares d'Isona demanen a Educació rectificar el nomenament del docent polèmic

Les famílies del col·legi Aeso d’Isona i Conca Dellà, que pertany a la Zona Rural Pallars Jussà, sol·liciten que el departament d’Educació rectifiqui el nomenament del mestre d’Infantil amb una polèmica trajectòria en altres col·legis perquè els nens puguin tornar a classe amb seguretat. Les famílies no van portar a classe per segon dia consecutiu uns 20 dels 50 nens del col·legi com a protesta i pel “descontentament” amb l’actitud de la conselleria pel nomenament d’aquest docent i uns altres dos de suport per “supervisar”.

En una reunió prèvia a l’inici del curs des de la direcció de l’escola i membres del departament es va informar les famílies que aquest professor d’Infantil no exerciria mai en solitari i que sempre estaria acompanyat per un altre docent. Una situació que ha generat “inseguretat” en les famílies, que exigeixen un entorn segur. La majoria dels alumnes d’educació Infantil de l’escola, I3, I4 i I5, no van assistir ahir a les seues classes com tampoc ho van fer alguns dels cursos del cicle superior de Primària. No obstant, alguns dels pares sí que van portar els seus fills al col·legi.

Els pares preveuen mantenir la protesta fins demà dijous perquè avui és dia festiu

Està previst que la protesta es mantingui fins demà dijous ja que avui és dia festiu. Per la seua part, fonts del departament d’Educació es van limitar ahir a assenyalar que com més aviat millor es prendrà una decisió sobre què fer en aquest cas. Van afegir que s’està treballant amb la direcció del centre i les famílies per garantir la millor atenció educativa dels alumnes.

Fa unes setmanes les famílies van decidir en una votació no portar els petits al col·legi com a protesta a l’entendre que la conselleria havia “dimensionat” la plantilla del col·legi amb uns altres dos mestres a jornada completa que només exerceixen com a professionals de suport. Una situació que va posar en alerta els pares i va provocar certa desconfiança, ja que asseguren que a Educació Infantil hi ha cinc mestres per a 13 alumnes, quatre a I3 i 9 nens entre I4 i I5, van explicar. “Ens ha fallat la manera com va actuar el departament i creiem que no se’ns va explicar bé la distribució de la plantilla”, van apuntar alguns dels pares consultats.En l’última dècada, pares d’uns altres quatre col·legis també han protagonitzat boicots i plantades el primer dia de classe com a protesta per aquest mateix docent. El 2014 va ser a l’escola de Sort, a la Vall Fosca el 2016, la Vall de Boí el 2021 i el 2022 a Artesa de Segre.

Funcionari de carrera amb diversos informes negatius

El docent d’Educació Infantil objecte de les protestes portava dècades com a interí i acumula diversos informes negatius sobre la seua tasca dels centres educatius en els quals ha estat destinat com del servei d’Inspecció. Malgrat això, es va convertir en funcionari de carrera en el concurs de mèrits convocat el 2023 per Educació en el procés d’estabilització de la plantilla. Aquest mateix any va reclamar al departament d’Educació una indemnització de 300.000 euros per danys morals i psicològics soferts des del 2011, que va atribuir a un assetjament laboral continuat per expulsar-lo de la bossa d’interins. No obstant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va revocar aquesta decisió (TJSC) i va ser readmès novament. El 2014 va ser condemnat per dos faltes d’injúries contra el cap d’Inspecció del departament d’Educació i la directora d’una escola, en una sentència ratificada per l’Audiència.