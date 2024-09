Condemnen una família per coaccionar una empleada d'Aran

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de Vielha ha condemnat tres membres d’una família, un matrimoni i el seu fill, per coaccions i amenaces a una empleada del Conselh Generau d’Aran a causa d’un procediment administratiu. Concretament, el jutge els imposa a cada un d’ells una multa de 900 euros –al pare com a autor d’un delicte lleu d’amenaces i a la seua parella i al fill per un delicte lleu de coaccions–. És a dir, un total de 2.700 euros. A més, han d’indemnitzar l’afectada amb 1.500 euros en concepte de danys i perjudicis.

La denunciant, representada per Enric Rubio, de Rubio Advocats, va estar de baixa i tractament psicològic a causa de les pressions. A més, el Conselh Generau ha presentat una denúncia contra la família i el seu advocat (vegeu el desglossament).

“No vull fer-te mal.. ja tinc una edat i m’és igual dormir al sofà, al camió o a la presó”

Els fets es remunten al juny de l’any passat i es van produir tres episodis entre el 27 i el 30. Concretament, segons la sentència, es considera acreditat que el fill del matrimoni va acudir al domicili de la denunciant “amb intenció de presentar documentació administrativa fora de l’horari d’oficina, mostrant una actitud coactiva cap a la denunciant, pressionant perquè s’adoptés la decisió administrativa que sol·licitava el denunciat”. A més, un dia abans, el pare del jove va trucar a l’afectada i li hauria dit “em sembles bona noia, però ets al mig. Les coses es posaran malament i no acabaran bé. No vull fer-te mal.. ja tinc una edat i m’és igual dormir al sofà, al camió o a la presó”. Dos dies després va tenir lloc una altra trucada, segons el fallo, i la denunciada li va dir “que la cosa estava molt calenta”. Finalment, el dia 30, la condemnada i el seu fill es van presentar a les oficines del Conselh Generau “quedant-s’hi gairebé cinc hores dins, mostrant una actitud reticent a marxar, la qual cosa va obligar la denunciant i els seus companys de feina a refugiar-se en una habitació de l’edifici i a trucar als Mossos d’Esquadra”.

El Conselh Generau ha denunciat els condemnats

■ El Conselh Generau d’Aran va presentar a l’abril davant del jutjat una denúncia contra la família i el seu advocat pels delictes d’amenaces, coaccions i calúmnies. En la denúncia s’afirma que “els membres del Conselh han estat objecte de reiterades amenaces, coaccions i calúmnies per part dels denunciats amb l’objectiu de poder aconseguir el que sol·liciten, encara que sigui incomplint la normativa”. Afegeixen que la seua actuació “supera els paràmetres d’actuació normal d’un expedient administratiu i ens obliga a presentar la corresponent denúncia perquè es depurin les responsabilitats pertinents i s’eviti que, amb aquesta actuació reiterada, puguin aconseguir el que pretenen, que no és cap altra cosa que atemorir els funcionaris a fi d’aconseguir els seus objectius”.