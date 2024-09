Semàfors a la C-14 per a més seguretat a Agramunt

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Agramunt ha finalitzat aquest estiu una actuació per millorar la seguretat en el tram urbà de la C-14 amb la instal·lació de semàfors. L’actuació s’ha portat a terme a l’encreuament entre l’avinguda de Catalunya i la urbanització de Fontanillas a fi de millorar l’itinerari dels vianants. L’alcaldessa, Sílvia Fernández, va destacar que “volem una mobilitat més segura i reduir l’accidentalitat en aquest tram”. Aquest projecte va ser redactat el setembre del 2022 i presentat a una línia d’ajuts del Servei Català de Trànsit (SCT) encara que va reconèixer que les obres s’han retardat més del que estava previst inicialment. A banda dels semàfors que funcionen amb botó a demanda dels vianants i que van culminar l’actuació, abans, es van construir voreres, una illa d’accés i es va repintar un pas de vianants. Els treballs van costar més de 160.000 euros, dels quals l’SCT en va aportar 150.000. El tram urbà de la C-14 d’Agramunt encara espera més actuacions per millorar la seguretat. A començaments del 2025 han de començar els treballs per construir una rotonda a l’encreuament entre l’esmentada carretera i l’LV-3025.