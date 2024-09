Tradició, cultura i ofrenes centren la Diada a comarques

Publicat per Joan GómezLaia Pedrós REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 200 persones, representants del ric teixit associatiu i de partits polítics de la capital de l’Urgell, van participar ahir al matí en l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Tàrrega. Com és habitual, la celebració va tenir lloc a la plaça de Rafael Casanova, que acull el monument als Màrtirs del 1714.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que “la voluntat del poble és caminar cap a la independència” i va recordar que a la Diada del primer ajuntament postfranquista es va plantar una alzina simbolitzant l’arbre de la llibertat, que encara llueix en el mateix espai com a “símbol de la força, la solidesa i la longevitat del pas ferm cap a la independència”. A continuació, els grups del consistori –ERC, CUP, PSC i Junts– van fer entrega de la seua ofrena floral en forma de corona de llorer al monument. A part de les autoritats locals, una vintena d’entitats i partits polítics de la ciutat van participar en l’ofrena. L’acte va començar amb el Ball de l’homenatge i va culminar amb els assistents entonant el Cant dels Segadors, seguint les indicacions de Mercè Salvadó.Paral·lelament, a Mollerussa, fins a quaranta entitats locals es van congregar al parc municipal per a la tradicional ofrena floral al monument a la Senyera. L’escriptor Josep Borrell Figuera, natural de la capital del Pla d’Urgell, va ser el glossador de l’acte i va destacar la importància del sentiment de pertinença a una comunitat: “Per ser d’un lloc, no només cal estar al padró o el cens electoral, cal sentir-ho”, va remarcar. L’acte va comptar amb les intervencions de la Colla del 1974, la Coral Sant Isidori i l’Associació de Senegalesos de Mollerussa.