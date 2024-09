Hotels i bungalous de Lleida ja arriben al 80 per cent d'ocupació pel pont de la Mercè

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Hotels i bungalous del Pirineu de Lleida ja voregen el 80% d’ocupació durant el macropont de les festes de la Mercè de Barcelona, del dissabte 21 al dimarts 24 d’aquest mes. Visitants de la capital catalana ja han confirmat les seues reserves aprofitant els cinc festius, als quals cal sumar els turistes estrangers, en especial de països centreeuropeus, que aquests anys han experimentat un important repunt. Aquests últims prefereixen estades als càmpings ara que encara les temperatures són bones, els dies llargs i les comarques de muntanya continuen oferint atractius. Val a tenir en compte que la campanya de turisme actiu no finalitza fins a mitjans d’octubre, segons va explicar el director del Patronat de Turisme de la diputació de Lleida, Juli Alegre. S’espera que l’ocupació a les cases de turisme rural arribin al mateix percentatge que els hotels. No obstant, aquests percentatges són susceptibles d’augmentar sensiblement per les reserves d’última hora.

La bona temporada de bolets arran de les últimes pluges tant al pla com al Pirineu, que afloraran en quantitat durant aquells dies, sumada al començament de la campanya de la brama del cérvol, que s’ha avançat a mitjans de mes i que acaba el 15 d’octubre, són altres dels principals reclams dels visitants, va remarcar Alegre. A finals d’aquest mes el Patronat donarà per finalitzada l’actual campanya d’estiu, que serà similar a la del 2023, va puntualitzar. Pel que respecta al pròxim cap de setmana del 14 i 15 el pronòstic és que els hotels oscil·lin entre el 60% i 70% d’ocupació i un 50% el turisme rural, mentre que els bungalous també rondaran el 80% “ja que és un sector que ha experimentat una forta estrebada les últimes temporades”. Quant a l’ocupació per la Diada de l’11 de Setembre, l’inici del curs escolar dilluns passat dia 9 i el fet que caigués en dimecres va restar afluència. De fet, els hotels no van arribar al 50%, va explicar Alegre.Pel que fa al turisme actiu, el president de l’associació d’empreses d’esports d’aventura, Flòrido Dolcet, va indicar que amb l’inici del curs escolar l’afluència d’aficionats al ràfting s’ha centralitzat en els caps de setmana. A més a més, Dolcet va valorar l’assistència de turistes durant el mes passat com a molt positiva ja que durant el pont del 15 d’agost “s’han complert totes les expectatives i hi ha hagut aigua més que suficient a la Pallaresa”.