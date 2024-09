Jutjat per segona vegada per tocaments a la seua germanastra a Almenar

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència va jutjar ahir un jove acusat d’abusar sexualment de la seua germanastra menor d’edat a Almenar. Es dona la circumstància que l’acusat ja va ser condemnat pel mateix quan era menor. Va ser en un judici per conformitat. “Em vaig declarar culpable aconsellat pel meu advocat per tenir una pena menor”, va assegurar ahir davant del tribunal. L’acusat va negar que hagués fet tocaments a la seua germanastra –que té deu anys menys– des dels vuit anys i va atribuir la denúncia “a la manipulació per part de la seua mare”, amb l’objectiu de fer-li “mal”.

Així mateix, va negar que li hagués enviat missatges sexuals a través del compte de TikTok del seu germà. Precisament, aquests missatges, que es van enviar quan l’acusat ja era major d’edat, van motivar que la noia denunciés el cas.Durant el judici, el tribunal va visionar la declaració que va fer la menor durant la instrucció del cas, en la qual assegura que l’acusat li feia tocaments als pits i els genitals i li feia petons amb el pretext de jugar a “pares i mares”. A més a més, les psicòlogues del departament de Justícia consideren que la nena té símptomes d’ansietat, depressió o fòbia que són compatibles amb la possibilitat d’haver patit abusos.El Ministeri Públic va sol·licitar una condemna de cinc anys de presó i tres més de llibertat vigilada. Al seu torn, el fiscal considera que “els fets han quedat acreditats amb la declaració persistent de la denunciant”. Va mantenir que el jove es va aprofitar de la seua superioritat. En canvi, la defensa va sol·licitar l’absolució per falta de proves i que, en tot cas, es tracta d’uns fets que s’haurien comès quan era menor i pels quals ja va ser condemnat.

Els hauria comès quan ja era major d’edat i la Fiscalia sol·licita cinc anys de presó