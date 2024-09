Aliança Catalana, sense edils a Lleida al dimitir el de Ribera d’Ondara

Publicat per X. SANTESMASSES. Verificat per Creat: Actualitzat:

Elisabet Jové seguirà com a alcaldessa de Ribera d’Ondara però governarà en minoria (amb tres dels set edils) després que ahir es formalitzés la dimissió del que fins fa unes setmanes era l’únic regidor d’Aliança Catalana a Lleida, Albert Puig, que havia donat la vara a l’edil després de donar suport a una moció de censura a l’alcalde del PSC, Francesc Sabanés, el març passat. Jové i les altres dos edils van haver de desvincular-se d’ERC per fer-ho.

Aliança Catalana es queda així sense regidors a Lleida ja que el substitut de Puig, Antonio Fernández, s’ha donat de baixa i serà edil no adscrit. En la tònica dels últims plens de Ribera d’Ondara, el d’ahir va ser de nou tens. L’alcaldessa va admetre que hauran de consensuar amb l’oposició “cada projecte” i ahir va ser un exemple.

El PSC també té tres regidors i el vot contrari de Puig, que encara va exercir les seues funcions abans de dimitir, va impedir aprovar cap punt de l’ordre del dia, tret de la seua pròpia renúncia i l’entrada a l’associació de micropobles.

Els regidors socialistes es van abstenir. Es va votar en contra, per exemple, d’una subvenció de 82.000 euros per millorar la xarxa de desaigües i una altra per habilitar dos habitatges a la planta superior de l’ajuntament. Fins i tot la renúncia de l’edil va registrar els vots en contra del PSC perquè l’alcaldessa va repartir el 25% de dedicació de Puig entre les altres dos regidores del govern que fins ara no tenien retribució.

L’exalcalde Francesc Sabanés va demanar la dimissió a l’alcaldessa després de criticar les festes locals i denunciar que les piscines d’estiu havien perdut ingressos. Jové va rebutjar les afirmacions. Després del ple dos veïns van recolzar els temes presentats per l’alcaldessa. D’altra banda, un veí va denunciar retards en el pagament de les factures.