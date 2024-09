Taquilles intel·ligents per potenciar la venda sostenible al Jussà

El consell del Jussà ha tret a licitació l’adquisició i instal·lació de taquilles intel·ligents amb compartiments individualitzats i una plataforma que permeti el seu funcionament per potenciar la venda directa dels productes del comerç local del Pallars Jussà. La iniciativa s’emmarca en el projecte Tot al Pallars: Pla de revitalització dels eixos comercials del Pallars Jussà, finançat amb els fons europeus Next Generation amb 440.000 euros. S’instal·laran als municipis de Tremp, la Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà i la Torre de Capdella.

Així, a les taquilles es podran dipositar les compres que no es puguin fer presencialment als establiments. D’aquesta forma, les persones que no puguin acudir als comerços per problemes d’horaris laborals, per exemple, podran adquirir els articles i productes per telèfon o internet que, posteriorment, el comerç dipositarà a les taquilles perquè puguin ser recollits. A més, també n’hi haurà amb sistemes de refrigeració per a comestibles. El projecte pretén impulsar un comerç sostenible que també redueixi al màxim els residus que genera i promoure els envasos d’un sol ús a més d’eliminar el plàstic. Està previst que s’instal·lin a finals d’any i principis del 2025.