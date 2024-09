Tres alumnes es queden al Pallars després d'acabar Infermeria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres dels set alumnes que el curs passat van estudiar quart d’Infermeria al Pirineu s’han quedat a treballar a l’hospital de Tremp. Aquest és de fet un dels efectes que persegueix la implantació d’una part dels estudis del grau d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL en centres sanitaris de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, segons va admetre el seu gerent, Miquel Abrantes.

Aquest any són vuit les alumnes que han iniciat el curs al Pirineu (hi seguiran una part o tot quart). És el segon que s’imparteix i és el pas previ a la implantació dels estudis d’Infermeria al territori, prevista per al pròxim curs 2025-2026. Els vuit nous alumnes inicien aquests dies el curs acadèmic, procedeixen del campus de la UdL i de la Universitat d’Igualada i ahir van ser rebuts pel gerent de la regió sanitària, per la degana de la facultat, Judith Roca, i per l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.

Els alumnes cursaran la part teòrica i la pràctica al Pirineu. Aquesta última en centres del Pallars, la Cerdanya i la Seu o el SEM. Per la seua banda, la degana va assegurar que és una experiència “sense antecedents a nivell estatal ni internacional”. Juntament amb els ajuntaments, a més, faciliten allotjament i altres incentius als estudiants.