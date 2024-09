Mor jove de Lleida i un altre, ferit greu en un xoc a Saidí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de Lleida de 24 anys va morir i un altre de 28 va resultar ferit de caràcter greu a última hora de la tarda d’ahir després que el cotxe en el qual viatjaven com a copilot i pilot, respectivament, xoqués amb un camió per encalç a la carretera entre Fraga i Saidí. Pel que sembla, es dirigien a entrenar-se amb l’equip de futbol de Bellver de Cinca.

El sinistre es va produir a les 20.03 hores al quilòmetre 6,6 de la carretera A-1234 (Fraga- Montsó), sentit ascendent i al terme municipal de Saidí. Es va produir un xoc per encalç d’un turisme contra un tràiler. A conseqüència, el copilot, de 24 anys, va morir mentre que el conductor, de 28, va resultar ferit greu. Va ser atès in situ per personal sanitari del 061 i traslladat en ambulància medicalitzada a l’hospital Arnau Vilanova de Lleida.

L'accident es va produir a la carretera A-1234.Guardia Civil

La víctima mortal va ser traslladada pels serveis funeraris a l’Institut de Medicina Legal de la localitat de Saragossa. El conductor del camió va resultar il·lès. És un home de la comarca del Campo de Cariñena (Saragossa). El sinistre va obligar a tallar la carretera i, posteriorment, a donar pas alternatiu, la qual cosa va provocar retencions. La Guàrdia Civil de Trànsit d’Osca s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre per determinar-ne les causes.