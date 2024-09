Els vols d'estiu d'Alguaire, amb una ocupació mitjana de 40 viatgers

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aeroport d’Alguaire ha tancat la campanya d’estiu després d’haver operat 78 vols d’anada i tornada a Palma de Mallorca, Eivissa i Menorca amb un total de 2.978 passatgers, gairebé 200 més que l’any passat en el mateix període. Aquestes xifres impliquen una ocupació mitjana dels vols de 40 persones, aproximadament. Es tracta de trajectes que ofereix Air Nostrum entre finals de juliol i principis de setembre, en el cas de Menorca i Eivissa, i els de Palma que continuen, acabat aquest termini, també durant tot l’any.

Segons dades d’Aeroports de la Generalitat, han estat onze vols d’anada i uns altres onze de tornada a les dos primeres destinacions i disset a Mallorca (34 anada i tornada) i en tots els casos han tingut una ocupació més elevada a la de l’estiu passat, quan es van operar dotze trajectes. Com en anteriors campanyes, el vol més requerit ha estat el de Palma de Mallorca. El 2023, la campanya d’estiu de l’aeroport es va saldar amb un total de 2.794 viatgers entre les tres destinacions balears.De fet, aquests i el d’hivern a Palma són els únics trajectes regulars de passatgers, ja que la pràctica totalitat d’operacions a l’aeroport lleidatà se centren en les pràctiques de formació o activitat industrial aeronàutica.

La conselleria reafirma l’aposta industrial

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va reafirmar ahir en una compareixença al Parlament l’aposta de la Generalitat per l’aeroport d’Alguaire com un “laboratori tecnològic per a la indústria aeronàutica”, mentre que l’activitat comercial se centra en l’aeroport del Prat i els de Reus i Girona.Per una altra banda, va afegir que l’aeroport de la Seu té un “caràcter transfronterer molt positiu”. La consellera no es va referir en el cas de Lleida a la formació com una de les activitats principals, malgrat que és precisament la que ha situat el complex entre els 20 primers de l’Estat en volum d’operacions.Les dades d’Aeroports de Catalunya referents al primer semestre d’aquest any li assignen un acumulat de 14.781 maniobres d’ascens i de descens, una xifra que el situa al dinovè lloc de l’Estat. Supera aeroports com els de Pamplona, Valladolid, Múrcia, Logronyo, Saragossa o Vitòria.