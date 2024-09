Espadaler anuncia un pla per descongestionar els jutjats catalans

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va comparèixer ahir a la comissió de Justícia del Parlament per explicar les línies d’actuació del departament i va proposar l’elaboració d’un pla per descongestionar els jutjats catalans. Espadaler va subratllar que “una justícia lenta és menys justa” i que, en les seues paraules, s’ha de superar el coll d’ampolla dels jutjats, principalment en l’àmbit penal i la multireincidència.

En el marc d’aquest pla, aposta per la digitalització, la millora dels jutjats de Pau i, respecte a la multireincidència, com va avançar la consellera d’Interior, es crearà un grup de treball per abordar aquesta problemàtica “amb una visió integral”. Pel que fa a les presons catalanes, Espadaler va dir que l’objectiu és reduir la taxa de reincidència i facilitar la reinserció dels interns i que entre les accions prioritàries hi ha la de millorar la seguretat dels treballadors. En aquest sentit, es farà una anàlisi exhaustiva de la situació a les presons per implementar millores i es reforçaran els programes educatius, laborals i de formació. Una de les primeres accions ha estat revisar algunes de les circulars, com que els presos amb delictes de sang no puguin accedir a les cuines de les presons. El departament es proposa també consolidar un marc integral de memòria democràtica “amb l’objectiu estratègic de combatre els populismes, l’auge de la intolerància i l’extrema dreta”. Per a això planteja dotar Catalunya d’una nova llei integral de memòria democràtica, una necessitat que Espadaler considera que és “urgent”. En referència al desplegament del Dret civil català, va dir que és necessari adaptar-lo a les noves realitats socials.