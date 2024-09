L'Espluga estrena atenció terapèutica a domicili

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espluga Calba va acollir dissabte passat la inauguració de les instal·lacions de Creix-ment, centre de teràpia integrativa, malgrat que la seua activitat va començar el 2017. Va estrenar la modalitat d’atenció domiciliària, per la qual cosa aquest servei ha fet un gran pas a l’hora d’augmentar les seues prestacions als veïns de la població posant en marxa un centre terapèutic. La celebració va consistir en una jornada de portes obertes i un discurs de la propietària i terapeuta, Iolanda Sesplugues; el discurs d’agraïment del regidor d’Economia i Promoció de l’ajuntament, Lluís Amat, i un petit recital de la solista de viola Anna Puig, que va interpretar peces de Bach. Per concloure l’acte es va servir un refrigeri per als nombrosos assistents.

Fonts de l’ajuntament van posar de manifest que als micropobles com l’Espluga Calba es poden posar en marxa negocis i empreses més enllà de les tradicionals activitats econòmiques de la comarca amb perseverança i valentia”.L’ajuntament de la població dona suport a projectes que impulsin l’activitat comercial i industrial que reforci el teixit econòmic i que freni la despoblació alhora que atregui nous negocis al municipi.