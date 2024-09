La planta de biogàs de la Sentiu ja suma 220 ramaders i preveu iniciar obres el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La firma lleidatana La Sentiu Bioenergy SL, que promou la planta de biogàs en aquesta localitat de la Noguera, ja compta amb el contracte vinculant de 220 ramaders de la comarca i localitats pròximes que els garanteixen entre 420.000 i 450.000 tones de dejeccions ramaderes a l’any per produir biometà. El projecte planteja la gestió de més de mig milió de tones a l’any. Fonts de l’empresa van assegurar que en els tres últims mesos han estat diversos els ramaders que s’han sumat a la iniciativa, ja que al juny disposaven de 170 contractes, i preveuen que a començaments del 2025 puguin obtenir el permís d’obres per començar a construir les instal·lacions.

La tramitació urbanística de la planta va quedar ajornada a la comissió d’Urbanisme el mes de juny passat per un defecte de forma en la seua documentació que va denunciar la plataforma Pobles Vius, contrària a aquesta instal·lació. No obstant, els promotors preveuen obtenir a l’octubre vinent l’aprovació d’aquest organisme per poder iniciar el període d’exposició pública. “Desconeixem els motius pels quals s’ha ajornat des del juny, però confiem que aquest octubre puguem obtenir l’aval d’Urbanisme”, van dir. Pel que fa a la tramitació ambiental, que va rebre més d’un miler d’al·legacions, ja es troba a la recta final i “aquest mes coneixerem la resolució”. Van afegir que la previsió és que a principis del 2025 obtinguin la llicència d’obres. La planta de biogàs de la Sentiu és una de les que figura en la proposta de resolució provisional de la conselleria d’Agricultura sobre els ajuts destinats a subvencionar les instal·lacions de biogàs i tractament del material orgànic obtingut per biometanització, tal com va publicar SEGRE ahir. La resolució provisional, publicada divendres passat, contempla ajuts per a disset projectes dels vint-i-cinc presentats, amb una dotació de 43 milions d’euros, dels quals 32,6 són per a les plantes de biogàs i 10,4 milions per a la de tractament de digestats. D’aquests disset projectes, set estan a Lleida i sumen 11.648.045 euros en ajuts. Destaquen a més dels projectes de La Sentiu Bioenergy amb 4,5 milions; Tracjusa de Juneda, amb 2,5 milions i la planta d’Alcarràs Bioproductors, amb 3,7 milions, Noguera Renovables de Vallfogona de Balaguer, amb 1,1 milions; Geo-Ponent d’Alcarràs amb 3,3; Jolamar Ambiental d’Alcarràs, amb 400.490 euros i Valoritzacions Agroramaderes Les Garrigues amb 726.000 euros.