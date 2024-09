La Diputació de Lleida ratifica 9,2 milions per a millores en cinc carreteres

El ple de la Diputació va aprovar ahir projectes de millora a la seua xarxa viària que suposaran una inversió de més de 9,2 milions d’euros per condicionar 11,5 quilòmetres. Es tracta de la modificació de béns afectats per actuar a l’LV-9042 entre les Avellanes i Santa Linya, la tramitació d’expropiacions per intervenir a l’LV-5055 de l’N-230 a Vilamòs, que suposarà un cost de 3,3 milions i la declaració d’utilitat pública per al condicionament de l’LV-2017 que connecta Sant Martí de Riucorb amb el Vilet.

S’han resolt les al·legacions del projecte constructiu per a la millora de l’LV-4241 de la travessia de Solsona a Coll de Jou i la declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació de terrenys per al condicionament de la carretera LV-5134 des de Noves de Segre als Castells.

Per una altra part, en la sessió es va ratificar l’acord amb Interior que permetrà accedir telemàticament a les dades bàsiques dels accidents de trànsit a través del sistema Atenea gestionat pels Mossos. Aquest conveni permetrà obtenir informació detallada sobre els danys derivats dels accidents de trànsit, identificar punts negres de la xarxa viària i prendre mesures per a eliminar-los, així com per a la conservació de la xarxa.

Per la seua part, Junts-Impulsem, a l’oposició, va agrair que s’hagi rebaixat la taxa de recaptació del 3,5% al 2,5% a petició del partit, però va criticar demores en el pagament de serveis socials bàsics.

També es va reclamar a la Diputació que consideri tots els municipis del Solsonès zona de muntanya, una catalogació que només tenen Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra, Navès i Lladurs.

Sis firmes opten a redactar la via ràpida de Lleida a Balaguer

Sis empreses opten a la redacció de l’estudi que ha de decidir si la Generalitat converteix en autovia la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, amb un pressupost de 450.000 euros. Ajuntaments del Segrià i la Noguera, els consells de les dos comarques, la Diputació, la Cambra de Comerç, Coell, Pimec i sindicats, entre d’altres, defensen el desdoblament d’aquest tram davant l’alternativa de la Generalitat d’ampliar la calçada amb un carril central per a avançaments.