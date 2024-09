El Canal d'Urgell demana la modernització a Ordeig

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va portar ahir a terme la primera visita institucional a la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, a fi de mantenir una reunió de treball. En la visita es va abordar la modernització del canal amb l’objectiu de planificar els pròxims passos. En aquest sentit, el president dels regants Amadeu Ros va arrancar a Ordeig el compromís de tractar aquest assumpte en una reunió amb el ministeri d’Agricultura prevista la setmana que ve. També es va entrevistar amb representants del Canal Segarra-Garrigues a Tàrrega.

D’altra banda, Ordeig va ser rebut ahir a la Paeria de Lleida per l’alcalde Fèlix Larrosa en la seua primera visita oficial a la ciutat. Van tractar qüestions relatives a la capitalitat agroalimentària de Lleida i com avançar en una estratègia per convertir-se en hub agroalimentari.