Una altra lleidatana, estafada al ser suplantat el seu pare per WhatsApp

L’Estela és una lleidatana que el maig passat va ser víctima de l’estafa de suplantació de compte de WhatsApp. En el seu cas, els estafadors primer van hackejar el compte del seu pare en aquesta xarxa social després d’enviar-li un missatge simulant ser un amic seu, a qui al seu torn havien suplantat el compte anteriorment. “Hola, em pots fer un favor”, deia el missatge, segons explica l’Estela. “A continuació et demanava que reexpedissis un codi perquè ell tenia problemes per fer-ho. Jo li vaig dir que no, però al meu pare el van hackejar”, afegeix. Una vegada els ciberestafadors van aconseguir el compte, van començar a enviar missatges a tots els contactes de la víctima. “Fins i tot el van enviar a persones el número de les quals no tenia guardat el meu pare a l’agenda, però que sí que eren en grups de WhatsApp”, relata. Fins a arribar a ella. “Em va arribar un missatge, també al meu marit, amb el número i la foto de perfil del meu pare, tot igual. Ens deia que si li podíem fer un Bizum, que havia de fer un pagament i no podia. Ens dona un número de telèfon i que en el concepte poséssim un nom, que era el del meu pare. Li’n vam fer un de 490 euros i em va contestar gràcies, filla. Llavors ens va dir si en podíem fer un altre de 470 euros, i el vam fer”, afegeix.

En aquell moment van començar a sospitar i va trucar al seu pare, que els va confirmar que ell no els havia enviat cap missatge. “Vam anar a denunciar als Mossos però em van donar cita prèvia per a tres dies després i quan vaig anar al banc a veure si podia recuperar els diners, em van dir que havia estat un Bizum voluntari i que no el cobrien”, lamenta. “Vaig perdre 930 euros en tres minuts”, remarca. El ciberestafador també va enviar el mateix missatge a altres contactes del seu pare i, als qui va aconseguir suplantar el compte, a d’altres. “Va fer una cadena i tenia accés a la identitat digital d’aquesta persona per fer el que volgués”, explica l’Estela. A més, diu que ella no va fer el Bizum de forma voluntària perquè “van suplantar la identitat del meu pare, que per a mi, era ell qui m’ho demanava”.

A algunes de les persones que van rebre els missatges, en cas que contestessin que no tenien Bizum, els estafadors els oferien un número de compte per a la transferència. “Estan preparats per a tot, fins i tot van començar a parlar en castellà, com jo parlo amb la meua mare, i van canviar el català quan jo vaig començar a utilitzar aquesta llengua.” L’Estela va compartir el seu cas a les xarxes i a la família han adoptat mesures de seguretat digital per evitar nous fraus. “Tenim una paraula clau en els missatges perquè no ens torni a passar”, explica.