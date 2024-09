Expoclàssic: antiguitats i vehicles històrics omplen la fira de Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 69 expositors participen aquest cap de setmana a la fira Expoclàssic de Mollerussa, dedicada al vehicle històric i que inclou un mercat d’antiguitats. L’encarregada d’inaugurar el certamen va ser a delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, que va qualificar la capital del Pla d’Urgell com a “pol firal molt important a Lleida i Catalunya”. Per la seua part, el president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona va remarcar la consolidació d’aquesta fira, en l’organització de la qual col·laboren activament l’Associació Motos Clàssiques de Ponent així com l’Associació d’Antiquaris i Brocanters. Avui diumenge se celebren els 30 anys de la Trobada de Motos Clàssiques.