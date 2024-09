El front de pluja deixa fins a 65 litres a les comarques del Pirineu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges registres durant la jornada d’ahir van deixar fins a 65 litres per metre quadrat en zones del Pirineu de Lleida, com va passar al Pont de Suert o els 50 litres que van caure a la Vall de Boí, on s’han acumulat més de 80 litres des de dimarts passat. El front de pluja va descarregar 56 litres a Espot, 54 a Peramea o 36,8 a Vilanova de Meià. Al pla les precipitacions van deixar 30 litres a Camarasa, 25,7 a Os de Balaguer, 20 a Alguaire o 18 a Vilanova del Segrià.