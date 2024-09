Neix la plataforma Pirineu Viu per denunciar els efectes que té el turisme sobre el territori

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos col·lectius de persones que resideixen a les comarques de muntanya de Catalunya i Andorra han posat en marxa la plataforma Pirineu Viu. El seu objectiu és denunciar els efectes que té el model de “monocultiu turístic” sobre el territori i “defensar els drets bàsics” dels que hi viuen tot l’any, tal com ha explicat Júlia Leigh, una de les portaveus de l’organització. Així, han remarcat que se sumen al moviment que, aquest estiu, va ‘esclatar’ a les Illes Balears i a les Canàries. També han assegurat que al Pirineu hi ha “gairebé tants llits turístics com habitants” i “un 60% d’habitatges de segona residència”, segons ha dit un altre portaveu de la plataforma, Arnau Corberó, que també ha lamentat la precarització que viu el sector.

Des de Pirineu Viu preveuen dur a terme diverses accions de mobilització durant aquesta tardor i hivern, a més de cicles de debat o activitats de conscienciació i de reflexió sobre el model de creixement econòmic del territori. L’organització, que agafa un cert relleu de la Plataforma Stop JJOO, aglutina tant persones de tot l’Alt Pirineu i Aran com de les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès, a més, d’Andorra.

Pel que fa a la situació de l’accés a l’habitatge al Principat, han apuntat que és “ molt tensa” i que això també està tenint efectes a l’Alt Urgell. “Potser és de les que estan més al límit del Pirineu i és on justament no volem arribar”, ha conclòs Corberó. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de limitar preus en el lloguer d’habitatges, així com el nombre de pisos turístics i actuar també en les segones residències.

La presentació de la nova organització s’ha fet a l’exterior de l’edifici de la terminal de l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell tenint en compte, segons han apuntat, que “és una infraestructura clau de la zona”. Pel que fa als membres de la plataforma, n’aglutina des de col·lectius feministes, de defensa del dret a l’accés a l’habitatge, dels drets laborals i ecologistes, a més de casals i ateneus.

Des de la plataforma també han volgut deixar clar que no estan en contra de les persones que treballen en el sector turístic, sinó de la precarietat que, asseguren, genera aquest “monocultiu”. “Se’ns ha dit que el turisme ens dona riquesa, però ens hem adonat que com més turisme hi ha, més pobres som”, ha afirmat un dels portaveus de Pirineu Viu.