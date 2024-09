Detinguts tres homes a Tarragona i Vallmoll per robatoris amb força en habitatges de Lleida i Aragó

Dos agents de la Guàrdia Civil custodiant un dels tres detinguts per cometre presumptament diversos robatoris amb força.Cedida per la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut tres homes per cometre presumptament diversos robatoris amb força en habitatges de Lleida, Barcelona, Tarragona, Terol, Saragossa i Osca. La detenció es va produir el 10 de setembre en els tres escorcolls fets en domicilis de Tarragona i Vallmoll, a l'Alt Camp.

En l'operació, els agents van trobar més de 3.000 euros en efectiu, diversos dispositius rastrejadors i inhibidors de freqüència i van confiscar tres vehicles. Els policies han desarticulat el grup criminal que operava en diferents províncies i que tenia base a la ciutat de Tarragona i poblacions limítrofes. El cos policial ha esclarit 36 fets delictius i n'investiguen 90 més.

Segons han explicat des de la Guàrdia Civil, les persones detingudes es reunien a Tarragona des d'on es dirigien cap a poblacions petites. Al vespre, aprofitant que en aquests municipis s'hi celebraven festes, entraven als habitatges que veien buits. Un cop localitzats els domicilis, un dels detinguts s'encarregava d'establir vigilància mentre els altres dos accedien a l'interior per a sostreure joies i diners en efectiu.

Els tres detinguts tenien un "alt nivell de vida" i venien les joies en establiments de compravenda d'or, arribant a exportar algunes d'elles al seu país d'origen per a la seva venda i distribució. Els diners en efectiu robats els ingressaven en comptes bancaris estrangers, així com moneders virtuals, amb l'objectiu, indiquen, "d'ocultar els actius i beneficis" de l'activitat delictiva per tal de poder blanquejar la procedència.

Operació BISECTRIZ

El 10 de setembre, els agents van detenir tres homes durant els escorcolls fets a domicilis de Tarragona i Vallmoll. En l'operació, anomenada BISECTRIZ, es van localitzar més de 3.000 euros en efectiu, es van confiscar tres vehicles, que eren usats per cometre els robatoris, diverses eines destinades a l'obertura de portes i finestres, diversos dispositius rastrejadors i inhibidors de freqüència, així com ordinadors portàtils i deu mòbils. També, es van bloquejar diferents comptes bancaris. L'actuació policial, iniciada el març de 2024, ha permès esclarir 36 robatoris. Tot i això, encara s'investiguen més de 90 fets delictius, comesos a les províncies de Lleida, Barcelona, Tarragona, Terol, Saragossa i Osca.