Investiguen una cooperativa de Lleida per vendre de manera fraudulenta 105.000 litres d'oli d'oliva verge extra

L'equip del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil de Lleida investiga una cooperativa de la província, així com el seu gerent i el tècnic agrònom, per un presumpte delicte d'estafa, falsificació documental i contra el mercat i els consumidors per comercialitzar de manera fraudulenta oli d'oliva verge extra. L'alerta de frau alimentari la va donar les autoritats de la República Txeca arran de la comercialització al país d'un lot d'oli d'oliva verge extra procedent de Lleida l'anàlisi de la qual va determinar que es tractava d'un oli d'oliva llampant, és a dir, d'una qualitat molt inferior. Segons el Seprona, la cooperativa va envasar 105.000 litres d'oli d'oliva verge com si fossin de tipus verge extra.

L'avís de les autoritats txeques es va emetre al maig del 2023 i, arran d'aquest, la Guàrdia Civil va inicia una investigació per comprovar l'alerta i practicar diverses gestions i diligències amb els organismes competents en qualitat agroalimentària, relatives a la Denominació d'Origen Protegida (DOP) sota la qual la cooperativa està inscrita i comercialitza els seus olis.

Després d'investigar la pròpia cooperativa, el Seprona va determinar que durant la campanya 2022-2023 la cooperativa, presumptament, va envasar i comercialitzar uns 105.000 litres d'oli d'oliva verge, segons les seves característiques organolèptiques, com si fossin oli d'oliva verge extra. L'oli es va etiquetar i facturar amb aquesta darrera categoria i duia el segell de la DOP.

La diferència de preu dels dos olis va suposar un benefici d'uns 40.000 euros durant la campanya, ja que el preu d'oli d'oliva verge extra és superior al de l'oli d'oliva verge.

Per tot plegat, el Seprona va citar com a investigats no detinguts el director i el tècnic agrònom pels presumptes delictes d'estafa, falsificació documental i contra el mercat i els consumidors. La Guàrdia Civil va entregar les diligències instruïdes al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida i a la fiscalia.