Pena de 18 anys per abusar de tres nenes a Coll de Nargó

Un veí de Coll de Nargó ha estat condemnat a 18 anys de presó per agredir i abusar sexualment de tres noies menors d’edat. L’Audiència de Lleida dona credibilitat a les declaracions de les víctimes en el judici, on l’acusat va negar els fets, que van ocórrer fa quatre anys, segons va avançar Catalunya Ràdio. La Fiscalia sol·licitava una condemna de 24 anys de presó.

Les denunciants van explicar davant del tribunal els abusos que van patir. Una d’elles és filla de l’exparella de l’acusat i les altres dos estaven en situació d’acollida, com va informar aquest diari. “Es va aprofitar de nosaltres”, va dir una, que va afegir que “en una ocasió es va despullar, es va masturbar i em va introduir els dits amb semen a la vagina”. L’exparella de l’acusat –que era l’educadora de les dos menors acollides i que és la mare de l’altra denunciant– va declarar que aquesta jove “tenia por d’estar embarassada i vam anar a l’hospital de la Seu perquè li fessin proves i per prendre mesures preventives”. Aquest episodi va fer que es destapés el cas. “Notava que passava alguna cosa a casa i això va fer que ho descobrís”, va declarar la dona. Per la seua part, el psicòleg del departament de Justícia que va atendre les menors va explicar que “són relats coherents i es complementen entre si, són consistents, amb detalls i no es detecta que al darrere hi hagi una fabulació”. La sentència no és ferma.