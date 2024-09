Els menors condemnats a Lleida van augmentar un 25 per cent l’any passat

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els condemnats menors d’edat l’any passat per cometre algun tipus d’infracció penal van augmentar un 20% respecte al 2022. Segons les dades publicades aquest dimarts per l’INE, van ser un total de 174 el 2023 davant els 139 del 2022.

Per edats, els condemnats de 14 anys van augmentar un 34,6%, fins als 35; els de 15 anys, un 22,5% més, amb 38; els que tenien 16 van registrar un augment del 34,2% fins als 47, mentre que els condemnats amb 17 anys van ser 54, un 15% més respecte a un any abans. Així mateix, segons l’INE, dos de cada deu menors havien comès dos o més infraccions penals (delictes i faltes). D’altra banda, vuit van ser condemnats per delictes sexuals, una xifra inferior a la del 2022, quan es va marcar rècord, amb 13.

Mentrestant, la xifra d’adults condemnats a Lleida l’any passat va baixar un 5,7% respecte al 2022, fins als 2.954. Per sexes, 2.552 eren homes i 402, dones; i per edats, només van augmentar entre els 51 a 60 anys, amb 331, un 5,4% més, i els de 61 a 70 anys, amb 85, deu més. Per nacionalitat, els condemnats espanyols van baixar un 6,5% i els estrangers, un 4,34%. Un total de 23 lleidatans van ser condemnats per delictes sexuals, quatre menys que un any abans