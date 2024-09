Una dona denuncia una agressió sexual amb submissió química al festival Monegros

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d’Instrucció número 2 de Fraga està investigant una possible agressió sexual a una dona durant la passada edició del festival de música electrònica Monegros Desert Festival, que es va celebrar el passat 27 de juliol. Segons va avançar l’Heraldo de Aragón, les diligències estan en la fase inicial i el delicte va ser suposadament comès a l’interior del recinte del festival. La víctima va manifestar davant de la Guàrdia Civil que havia estat objecte de submissió química i més tard va ser agredida per un grup de joves que coneixia.

De fet, segons la mateixa font, un membre d’aquest grup va mantenir una relació sentimental amb la víctima fa mesos. Després d’informar els cossos de seguretat, es va activar el protocol habitual en aquests delictes i la denunciant va ser traslladada a l’hospital de Barbastre per explorar-la i sotmetre-la a proves mèdiques. Segons va denunciar la mateixa víctima, els fets van ocórrer quan estava al festival amb una amiga.

A l’escrit de la denúncia va assegurar que va ser víctima de diverses punxades als braços i a les cames i que es va adonar que un grup de persones, entre les quals hi hauria la seua exparella, s’amagaven entre els assistents. Les denúncies per agressió sexual mitjançant submissió química es van disparar entre 2022 i 2023. A Lleida es van comptabilitzar diversos casos en zones de lleure nocturn com pubs i discoteques.