Fiscalia no s'oposa a amnistiar onze acusats de disturbis després de l'1-O

La Fiscalia ha sol·licitat amnistiar 11 acusats pels aldarulls que hi va haver a la ciutat de Lleida el 15 d’octubre del 2019 després de conèixer-se les condemnes dels líders independentistes de l’1-O. El Ministeri Públic –també la lletrada de la Generalitat– han remès els seus escrits davant del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida en els quals manifesten que no s’oposen a la sol·licitud de les defenses d’acollir-se a la llei d’Amnistia i a l’arxivament de la causa. La jutge haurà de determinar ara el sobreseïment o no d’una investigació oberta pels delictes de desordres públics, atemptat, danys i danys amb incendi, encara pendent de judici.

Es tracta d’una de les principals causes penals obertes a la demarcació pels disturbis del procés. Hi ha 11 imputats –nou homes i dos dones–, entre ells Albert Martí, conegut amb el nom artístic de Lo Martí de Térmens, acusat de trencar el braç a un agent dels Mossos d’Esquadra i que va estar empresonat preventivament més d’un mes. És un dels investigats representats per l’advocat Daniel Ibars, que argumenta que “l’actuació suposadament delictiva que s’investiga, atès el context de reivindicació i manifestació independentista en el qual es va produir, ha de quedar emparada per la llei d’Amnistia”. Per la seua part, la Fiscalia, malgrat recordar “els greus fets que donen origen a la present causa”, diu que “els resulta d’aplicació la llei orgànica d’Amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya”.

Així mateix, la llei va entrar en vigor l’11 de juny. Des d’aleshores, els casos s’han donat en comptagotes a Lleida. El primer amnistiat va ser un agent de la Policia Nacional acusat d’agredir Enric Sirvent –que va patir una aturada cardiorespiratòria– durant el referèndum. L’altre cas és el de quatre independentistes investigats per l’intent de sabotatge de la Volta Ciclista al Solsonès l’any 2023. Amb tot, es calcula que hi ha 60 afectats a Lleida.

Delictes de desordres, atemptat i danys

■ El Ministeri Públic acusa els 11 investigats dels delictes de desordres públics, atemptat, danys i danys amb incendi. Així, per exemple, recorda que “van provocar una barricada i un incendi” darrere de l’escultura d’Indíbil i Mandoni. Alguns d’ells van ser detinguts “per calar foc a diversos contenidors i participar en els llançaments de pedres, botelles de vidre i pirotècnia contra els efectius policials”. D’aquesta manera, hi va haver danys en vehicles policials, botigues, mobiliari (especialment contenidors) i entitats bancàries.