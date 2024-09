Golmés requalifica 19 hectàrees per evitar deslocalitzar Konvex, amb 110 llocs de treball

L’operació urbanística habilitarà vuit hectàrees més per acollir instal·lacions productives. - JOAN GÓMEZ

Verificat per Creat: Actualitzat:

“La modificació del planejament urbanístic es justifica per la necessitat” de “consolidar i ampliar” l’“activitat industrial clau” que desenvolupa a Golmés l’empresa Konvex Storage Systems, l’evolució de la qual “exigeix una millora i ampliació dels seus processos productius, la qual cosa fa inevitable una ampliació o deslocalització”, assenyala la memòria remesa per l’ajuntament d’aquesta localitat del Pla d’Urgell a Urbanisme per qualificar com a sòl industrial 19,43 hectàrees amb aquesta finalitat.

L’empresa, que té una plantilla de 110 treballadors i un volum de negoci anual de més de cent milions d’euros, es dedica a fabricar mobiliari per a magatzems i, en ple procés d’expansió, té previst concentrar a Golmés la seua producció, que ara desenvolupa també a Calanda (Terol) i que destina en un 85% a l’exportació als cinc continents.

L’operació inclou tres sectors, tots ubicats a la zona nord-oest del terme, al sud de l’autovia A-2. Així, el que està situat més al nord, d’11 hectàrees, allotjaria l’expansió cap a l’est de les instal·lacions de Konvex, amb capacitat per a 44.693 metres quadrats de naus. Part d’aquests sòls ja són propietat de l’empresa, que avui ocupa una parcel·la de 2,4 hectàrees. Així mateix, els altres dos sectors, limítrofs pel sud amb el de Konvex i en els quals, entre altres edificacions, hi ha una fàbrica de palets de fusta, sumen unes altres vuit hectàrees amb capacitat per a 29.986 i 19.571 metres quadrats de naus, respectivament.

La inclusió d’aquests dos últims sectors a la nova àrea urbanística “faclita la consolidació de la indústria existent” i possibilita “un futur creixement amb parcel·les de gran mida” i acord amb els “nous paràmetres d’ordenació adaptats a les noves tipologies d’edificacions industrials”.“Si volem captar el desenvolupament hem d’ajudar, a Lleida hem d’aprofitar les comunicacions estratègiques de les quals disposem, com l’A-2, per créixer”, assenyala l’alcalde de Golmés, Jordi Calvís, partidari alhora d’“evitar el trànsit de mercaderies per dins dels nuclis urbans”.

“L’objectiu principal de la modificació (urbanística) no és el desenvolupament d’un sector convencional de sòl urbanitzable industrial, sinó l’ajustament dels terrenys necessaris per al desenvolupament de l’activitat existent”, afegeix la memòria.

Un polígon situat entre l’A-2 i el futur vial nord a Mollerussa

L’autovia de Barcelona marcarà, amb un frontal de zones verdes i vials, el límit nord de la nova zona industrial, mentre l’extrem sud queda delimitat pel futur vial nord que connectarà Golmés amb Mollerussa. “Aprofitarem per desenvolupar aquesta zona”, assenyala l’alcalde. La nova àrea industrial inclourà a la meitat del seu extrem occidental una nova rotonda, propera a la que ara serveix d’accés a l’A-2 i amb capacitat per a camions de doble remolc. En un altre ordre de coses, la construcció d’aquesta rotonda, pressupostada en 700.000 euros, és un dels motius pels quals la modificació de les normes urbanístiques inclou els tres sectors i no només el que acollirà l’ampliació de Konvex, ja que inicialment estava assignat als altres dos. Això suposa que l’empresa, que afegirà la cessió de 5.164 m² a l’ajuntament als 42.994, assignats a zona verda, vials i equipaments, participarà en el seu finançament.