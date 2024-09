Fan fora els dos edils d'En Comú del govern tripartit d'Almacelles

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb un decret d’alcaldia va expulsar ahir el primer edil d’Almacelles, Joan Bosch, els dos regidors d’Almacelles En Comú del govern tripartit municipal acordat després de les eleccions del passat 28 de maig del 2023. Estava integrat per Amunt Almacelles-Ara Pacte Local amb l’actual alcalde al capdavant i dos edils més; ERC amb uns altres dos i En Comú amb dos més. Junts, amb quatre regidors, i PSC amb dos van quedar a l’oposició. Ara l’equip de govern queda en minoria i es veurà obligat a buscar nous socis de govern per garantir l’estabilitat o negociar suports per tirar endavant els projectes de futur en cada ple.

D’aquesta manera, al decret l’alcalde justifica aquesta decisió en “les reiterades deslleialtats, les tensions de les juntes de govern i l’afany d’acaparar àrees per part de la regidora d’En Comú, Montse Cortasa, que ens han portat a prendre aquesta decisió. Tenim dos mesos fins al pròxim ple per buscar nous suports per refer el govern, sobretot de cara als plens”. Bosch va incidir que “en un govern tripartit hem d’anar tots a l’una i treballar en equip i no ser individualistes. Ha de primar el consens i no actituds per sobre d’altres”, va dir. Així, com a exemple, Bosch va explicar que estava previst fer una posada en comú com a equip de govern per exposar els avenços en polítiques municipals, quan aquest mateix divendres Almacelles En Comú va convocar els veïns de la localitat a una reunió al Cinema del Casal per analitzar la situació en la qual es va trobar el consistori, que han fet aquest primer any propostes i projectes. “Això en un govern tripartit no es fa”, va indicar.

El relleu a l’alcaldia també serà tema de pròxims debats ja que estava previst que Joan Bosch ho fos fins a l’abril del 2025 i els rellevés en el càrrec Montse Cortasa fins al 2026. ERC tindrien l’alcaldia l’últim any.Els edils d’Almacelles En Comú, Marta Cortasa i Marc Dalmau, van expressar ahir la seua sorpresa davant d’aquesta decisió i van remarcar que “no s’han donat motius clars perquè prengui aquest decisió” encara que van admetre que des de fa mesos les relacions eren dolentes.

Apunten a la municipalització de l’aigua i al relleu al consistori

Tant Cortasa com Dalmau van rebre ahir la comunicació d’apartar-los per telèfon i carta. Cortasa va apuntar al desacord en la municipalització de l’aigua de boca com un dels motius, “ja que apostem per aquesta possibilitat i els altres no”. També a la proximitat del relleu a l’alcaldia l’abril que ve, que ja no ostentaran. “És estrany perquè al ple de dijous no hi va haver divergències i es va acordar per unanimitat el nou sistema de recollida d’escombraries porta a porta per a l’orgànica i la resta”, va dir Cortasa. Almacelles s’afegeix a altres pobles amb crisis internes com Ribera d’Ondara o Puigverd de Lleida, on van acabar en mocions de censura.