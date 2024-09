L'aeroport de la Seu estrena la temporada de vols regulars a Palma

L’aeroport d’Andorra-la Seu va estrenar ahir els vols cap a Palma, que s’oferiran els dissabtes i els dimarts durant l’octubre, i els divendres i els diumenges en temporada d’esquí (de novembre a març). Air Nostrum, filial regional d’Iberia, s’encarregarà d’operar aquesta ruta durant els dos propers anys i l’aerolínia ja va publicar fa unes setmanes el preu dels bitllets, que surten per un mínim de 56 euros i tindran un descompte del 75% per als residents a Balaguer, una rebaixa que s’aplica a nivell estatal per afavorir la mobilitat insular i que situa el preu dels illencs per visitar l’Alt Urgell o el Principat d’Andorra, per esquiar o practicar turisme, a 14 euros, com a mínim durant les temporades de 2025 i 2026. La companyia oferirà fins a final d’any dos connexions setmanals entre el Pirineu i les Balears, cosa que representa 14 setmanes d’operacions aquest 2024, malgrat que a partir del gener operarà durant tot l’any. Ahir el nombre de passatgers que van arribar a l’aeroport de la Seu va ser de 12, mentre que de sortida cap a Palma van anar-hi 8 passatgers, segons fonts d’Aeroports de Catalunya. çEl Govern d’Andorra diu que vol continuar apostant per dinamitzar l’aeroport de la Seu d’Urgell. Cal recordar que a la prova pilot dels vols a Palma de l’hivern passat des de les instal·lacions de l’Alt Urgell, que es van allargar tretze setmanes, van comptar amb una ocupació del 70%, la qual cosa demostra que la línia regular cap a les Balears genera interès. Els vols a Palma se sumen als que uneixen la Seu amb Madrid, que també opera Air Nostrum tots els divendres i diumenges de l’any. Aquesta mateixa aerolínia és l’única que ofereix els vols regulars de l’aeroport d’Alguaire cap a les illes.