Vint-i-cinc anys posant en relleu el sector primari

La Fira de Barruera va abaixar ahir el teló de la 25a edició, en la qual la principal novetat va ser el concurs de gossos pastors amb vaques, en què van participar quatre persones. Així mateix, la jornada va començar ahir amb un esmorzar popular a càrrec de l’Associació de Veïns de Barruera a la carpa del prat de Túnica. Més tard va tenir lloc una mostra d’animals i un mercat d’artesania i de productes agroalimentaris al passeig.

Jocs per a tota la família de construcció amb Baraka o un concert de la mà de Truleré van ser algunes de les activitats organitzades per a tots els públics. Paral·lelament, a l’edifici del consistori es va poder visitar una mostra de fotografies en el marc del 25è aniversari del certamen, testimoni d’activitats que ja no se celebren, com la sega a mà.