Unes obres a Tarragona tallaran l'R14, de Lleida a Barcelona, que té 2.500 usuaris

Els 2.500 usuaris de la línia de Rodalies R14, de Lleida a Barcelona per Reus i Tarragona, que inclou aturades en localitats turístiques com Altafulla i Torredembarra, patiran alteracions en l’itinerari com a conseqüència de les obres que Adif farà al túnel de Roda de Berà, entre la capital tarragonina i Sant Vicenç de Calders.

Les obres, la finalitat de les quals consisteix a habilitar el tercer rail per ampliar la gamma de trens que poden circular per aquest tram del Corredor Mediterrani, comencen avui dimarts i es prolongaran almenys durant cinc mesos, fins al 2 de març, si es compleixen les previsions d’Adif i de Renfe. Les alteracions en els trajectes es mantindran mentre durin els treballs. Les afeccions, alienes a la línia de Lleida a Barcelona per Cervera, seran, en una mesura o una altra, per als usuaris de l’R14, les estacions de la qual a Lleida són, a més de la capital, les de Puigverd-Artesa de Lleida, Juneda, les Borges Blanques, la Floresta i Vinaixa.Aquest tram coincideix amb l’inicial (o el final de volta) de l’R13, que va de Lleida a Barcelona per Valls, i que, tret de sorpresa, mantindrà el servei amb normalitat al llarg d’aquests mesos en tots dos sentits excepte en vuit dates: el 25 i el 26 de gener, l’1, el 2, el 8 i el 9 de febrer i l’1 i el 2 de març el servei quedarà interromput entre Valls i Sant Vicenç.Des d’avui, l’R14, per la qual circulen trens regionals, Regional Exprés i Catalunya Exprés, s’unifica amb l’R13 de Lleida fins a la Plana-Picamoixons, des d’on hi haurà cinc enllaços diaris amb tren cap a Tarragona, tot i que queden fora de servei les parades d’Alcover, la Selva del Camp, Reus i Vila-seca. Passarà el mateix en sentit contrari.A partir d’aquí, els usuaris que pretenen desplaçar-se fins a Barcelona (i que no hagin optat per l’R13 per Valls) hauran d’utilitzar els autocars habilitats per Renfe per arribar des de l’estació de Tarragona fins a la de Sant Vicenç i continuar des d’allà fins a Barcelona (hi haurà trens cada mitja hora); i viceversa.Finalment, els passatgers que es dirigeixin a les estacions d’Altafulla i Torredembarra també hauran d’utilitzar els autocars per arribar, tant des de Tarragona com des de Sant Vicenç. L’R13 i l’R14 sumen uns 2.500 usuaris diaris.

Informadors per a un tall que no afecta l’AVE ni el port

Les alteracions en el trànsit com a conseqüència de les obres de millora al túnel de Roda de Berà no afectaran ni els serveis d’alta velocitat, que transiten per un circuit propi de vies, ni el tràfec de mercaderies entre Lleida i el port de Tarragona, al qual podran continuar arribant amb normalitat després de circular per Reus, segons van explicar fonts de la companyia ferroviària Renfe. Aquesta preveu gestionar cada dia fins a 611 expedicions d’autobusos (disposa de 83 autocars i 4 microbusos) que sumaran 30.500 places (tot i que preveu que pateixin afeccions 15.000 viatgers) per superar el tall ferroviari per les obres al túnel de Roda de Berà, que comencen aquest dimarts. S’han habilitat dos parades de busos a Tarragona ciutat i una en cada una de les d’Hospitalet de l’Infant, Cambrils i Vila-seca, per connectar amb Sant Vicenç de Calders, d’on sortiran i arribaran els trens de Barcelona. El dispositiu previst per Renfe es complementa amb un reforç de quaranta auxiliars d’informació i atenció al client en totes les estacions afectades, així com un dispositiu específic en cada punt de transbord. També han instal·lat plafons informatius a les estacions.

Treballs per permetre el pas de trens d’amplada europea

El trànsit ferroviari pel tram de via del corredor mediterrani que discorre entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona quedarà completament tallat des d’aquest dimarts i fins al proper 2 de març com a conseqüència de les obres d’adequació del túnel de Roda de Berà (422 metres), on el gestor d’infraestructures ferroviàries Adif ha d’instal·lar el tercer carril perquè puguin circular-hi combois d’amplada internacional. Això permetrà desviar per aquest itinerari tant trens de mercaderies com serveis de passatgers d’alta velocitat que utilitzen vehicles d’amplada comunitària, i que ara no poden transitar pel túnel de Roda de Berà.