Cent expositors a la Lleida Air Challenge

Publicat per Maria Molina

Un total de 98 expositors participen aquest cap de setmana vinent en la X Fira Lleida Air Challenge a les instal·lacions de l’aeroport Lleida-Alguaire, un certamen que espera superar els 5.000 visitants de l’any passat. Segons el director d’Aeroports de la Generalitat, Jordi Candela, és l’única de l’Estat de les seues característiques, per la qual cosa desperta l’interès del sector aeronàutic. Del total d’expositors, 21 estan relacionats amb el camp de la formació de pilots i mecànica d’avions, sectors pels quals aposta la infraestructura, uns altres 21 proveeixen de drons per a diferents usos com l’agricultura, la construcció o l’extinció d’incendis, 4 empreses ofereixen aerotaxis i helicòpters, 19 es dediquen a l’exploració espacial, consultoria, manteniment i reparació i fabricació d’aeronaus, entre altres. També hi haurà un festival acrobàtic diumenge malgrat que dissabte hi haurà entrenaments de pilots. Un tren rodat enllaçarà a l’aeroport des de la plaça de la sardana d’Alguaire.