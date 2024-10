La recollida porta a porta de la brossa arriba a més de 100.000 lleidatans, un de cada 4

La recollida de residus porta a porta, defensada per experts i administració com el sistema que més afavoreix el reciclatge de les escombraries, ja arriba als 100.000 veïns de les comarques de Lleida. Actualment l’utilitzen prop de 90.000 lleidatans, als quals temporalment s’han sumat uns 10.000 dels barris de Pardinyes i Balàfia de Lleida que pròximament deixaran d’utilitzar el porta a porta després de la decisió de l’ajuntament de Lleida de retirar-lo per la seua ineficàcia en aquest cas i el recent aval del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

A més, uns altres 18.000 veïns de l’Urgell s’afegiran a aquest sistema de forma parcial (per a les fraccions d’orgànica i rebuig) en àrees d’aportació al novembre, amb la qual cosa la xifra de lleidatans amb accés a la recollida domiciliària superarà els 100.000, cosa que equival al 24% dels lleidatans: gairebé un de cada quatre. Segons dades de l’associació de municipis pel porta a porta, fundada després de la implantació dels primers sistemes a Tiana, Tona i Riudecanyes l’any 2000, el sistema arriba a unes 90 localitats de sis comarques a Lleida, mentre que en el conjunt de Catalunya se superen les 300.La xifra es dispararà en els propers mesos: als municipis de l’Urgell s’uniran els d’Aran i la Cerdanya, que estendran la recollida domiciliària de forma parcial, i les Garrigues, on es preveu ampliar la que actualment utilitzen sis municipis. També la implantarà la Noguera.El desplegament de sistemes de recollida que afavoreixin el reciclatge recull els objectius de la legislació espanyola i de l’europea, l’objectiu de la qual és reciclar el 55% dels residus municipals el 2025, un 60% el 2030 i un 65% el 2035.

Actualment, són 11.908 els veïns de l’Urgell els que tenen accés al sistema domiciliari de recollida d’escombraries: els de la Vall del Sió i de la carretera C-53, mentre que al novembre se’ls sumarà Tàrrega, fins a arribar als 30.176 habitants. Faltaran, per completar el conjunt de la comarca, els municipis de la Vall del Corb, en els quals viuen 2.617 habitants, i Bellpuig, que no forma part del conveni d’Urgell Net per a aquestes dos fraccions. El seu ajuntament treballa per licitar de nou el contracte i fer el porta a porta per a les 5 fraccions. A Verdú es recullen les cinc fraccions porta a porta i a Castellserà, quatre.El president del consell comarcal de l’Urgell, José Luis Marín, va dir que “de moment els resultats són molt bons, amb índexs de reciclatge del 75 i el 80% i en alguns pobles fins i tot s’ha arribat al 95%, fet que demostra que aquest sistema funciona molt”.

Tàrrega inicia el repartiment de 8.500 cubs

Tàrrega va iniciar ahir el repartiment dels equips per a la recollida d’escombraries porta a porta parcial (orgànica i resta) amb àrees d’aportació que entraran en funcionament el 5 de novembre. Està previst que durant aquest mes d’octubre es reparteixin 8.500 cubs entre tots els domicilis, als quals cal sumar els cubs d’ús comercial. Els veïns han rebut una carta a casa i durant les properes quatre setmanes han de passar per l’Espai MerCAT a recollir el seu kit, de dimarts a dissabte en horari comercial. Tant el president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, com l’alcaldessa, Alba Pijuan, van assenyalar que “avui [ahir per al lector] és un dia molt important per a la ciutat”. Marín va detallar que el repartiment dels equips acabarà el dia 30 d’octubre i durant aquest mes també organitzaran reunions informatives amb les 137 comunitats de veïns de la ciutat. Els dies 3 i 4 de novembre es retiraran tots els contenidors de les fraccions d’orgànica i rebuig de la via pública i el dia 5 començarà la recollida porta a porta. L’orgànica es recollirà els dimarts, els divendres i els diumenges, i la resta, els dilluns cada 15 dies.